Otizmli Caner Serin'den piyano resitali

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen gecede Otizmli Caner Serin piyano resitali sundu.

Silifke Rotary Kulübü'nün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Silifke Kültür Merkezinde düzenlediği gecede kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere müzik ziyafeti sunan Caner Serin, çaldığı Mozart'ın bazı eserlerini jest ve mimikleriyle tamamlaması izleyenlerin beğenisini kazandı.

Konserde, Mozart Alla Turca, Hungarian Danse Brahms, Ecossaise Beathoven gibi eserlerin yanı sıra Türkçe eserler de yer aldı.

Konser öncesi konuşan Silifke Rotary Kulübü Başkanı Ahmet Muhsin Bingöl, otizmin bir engel olmadığını aksine bu çocukların bir deha olduklarını söyledi.

Anne Filiz Serin, oğlu Caner'in yoğun eğitim programlarından geçtiğini, müziğe karşı da inanılmaz yetenekli olduğunu söyledi. Caner'e otistik tanısı konulduktan sonra zor günler yaşadıklarını belirten Serin, “Bütün otizmli anne babalar gibi savrulduk. Sonrasında bir toparlanma sürecine girmemiz gerekiyordu. Ne yapmamız gerektiğini planlamaya başladık. En önemlisi eğitimdi ve bunun için uğraştık” dedi.

Oğullarının bugüne gelmesi için büyük emekler verdiklerini belirten anne Serin, anneannesinin küçükken hediye ettiği orgla müzikle tanıştığını, bir süre sonra da bu alandaki yeteneğini keşfettikleri çocuklarına müzik eğitimi aldırdıklarını söyledi.

Serin, müzikte kendini geliştiren oğlunun konserler vermeye başladığını ifade ederek, “Caner'in bugünlere geleceğini hayal bile edemezdim. Caner'in konserleri sayesinde çok özel günler yaşadık. Bizim için de güzel ve özel günler. Caner'in bu başarısı otizm tanısı konmuş ailelere ve çocuklara bir yol olsun istiyorum” şeklinde konuştu.

Otizm tanısı konulduktan sonra ailesinin desteğiyle küçük yaşlardan itibaren yoğun bir müzik eğitimi alan 29 yaşındaki Caner Serin, son 9 yıldır aldığı piyano eğitimleri sayesinde yurt içi ve yurt dışında konser veriyor.