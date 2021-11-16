İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

Mersin’in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti.

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.


Mahalle halkını sokağa döken yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.