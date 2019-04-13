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Otomobil hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri’den çaldıkları otomobili Antalya’ya götürürken Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrol noktasından kaçan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kayseri'den çaldıkları otomobili Antalya'ya götürürken Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrol noktasından kaçan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den çaldıkları spor otomobille Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan 2 şüpheli, Mersin'in Erdemli ilçesine geldiklerinde, polis kontrol noktasında paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen polisle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polisten bir süre kaçan zanlılar daha sonra araçtan inerek narenciye bahçelerinde izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bahçeyi kuşatarak arama yapan ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.


İki zanlı gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, çalıntı olduğu belirtilen otomobilde parmak izi araştırması yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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