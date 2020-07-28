Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahale kaza yerinden geçen izinli bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Avgadı Yayla'sında meydana geldi. Aydınlar ile Sarıkaya yol ayrımında İdris S. yönetimindeki 33 KZ 193 plakalı otomobil, Mehmet Ö. yönetimindeki 33 D 5211 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün yanında yolcu olarak bulunan İbrahim S. yaralandı. Yaralıya kaza yerinden geçen izinli bir sağlık çalışanı tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Jandarma tarafından yol güzergahında güvenlik önlemi alındı. Yaralı, çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.