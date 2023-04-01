Otomobil karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek kamyonetle çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinde seyreden M.D yönetimindeki 06 CMY 201 plakalı otomobil, üstgeçit yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Otomobil önce refüjdeki ağaca ardından da karşı şeritte seyir halindeki Muzaffer Kaya yönetimindeki 33 AKN 534 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonet sürücüsü hurdaya dönen sürücü kabininde sıkıştı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine 112 acil servis ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyonet sürücüsü için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar adeta seferber oldu.

Ancak sağlık ekipleri güçlükle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Muzaffer Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü M.D. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunduğu öğrenilen toplam 3 kişi ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.