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Otomobil otoyolda alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Badegül Lalek'in kullandığı 33 DHB 35 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Berdan Viyadüğü'nde seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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