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Otomobil su kanalına düştü, baba ile kızı yaralandı

Mersin’in Anamur ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü.

Mersin'in Anamur ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkan otomobil su kanalına düştü. Ters dönen araçta bulunan baba ile kızı, kazayı hafif yaralı olarak atlatmayı başardı.


Kaza, bugün sabah saat 10.30 sıralarında Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Karakuş hakimiyetindeki 33 YA 913 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir sebeple su kanalına düştü. Ters dönen araçta sürücü Ahmet Karakuş ile kızı Emine Karakuş yaralandı. Otomobilde mahsur kalan kazazede Emine Karakuş'un “Yardım edin, bizi duyan yok mu” diye bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kanala düşen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

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