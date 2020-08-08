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Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Tarsus - Mersin otoyolu Batı gişeleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kubilay Cem Göktürk yönetimindeki 06 S 9112 plakalı Renault Clio marka otomobil, otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Takla atan araçta yaralanan Kubilay Cem Göktürk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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