İhlas Haber Ajansı

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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza Damlama Mahallesi TEM otoyolu Pozantı - Tarsus istikametinde 3. Kaçış rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Y.'nin (32) kullandığı 51 AAL 825 plakalı otomobil seyir halinde iken aynı istikamette yolun sağ tarafında seyreden, sürücülüğünü M.B. (54) adlı şahsın kullandığı 01 AJJ 518 plakalı tırın dorsesine çarptı.


Kazada sürücü S.Y. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar 112 ambulansıyla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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