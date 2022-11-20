Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Mersin'de bir otomobilin yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi İnoluk mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tülay Ç. idaresindeki 33 ABR 365 plakalı otomobil, rampa aşağı inerken kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ters dönen otomobilde sürücü ile 3 çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların da yardımı ile ekipler tarafından araçtan çıkartıldı. 4 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.