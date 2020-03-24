İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Mahallesindeki gençlik merkezi yakınında meydana geldi. Musa Ö. yönetimindeki motosiklet, yolun kesiştiği noktada iddiaya göre ıslak zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda kaydı. Kayan motosiklet, Ü.D. adlı kadın sürücünün kontrolünde seyir halindeki 07 HU 374 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.