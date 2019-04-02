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Otomobili çalıp yaktılar

Mersin’in Mut ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil yakılarak kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Mut ilçesinde çalındığı bildirilen bir otomobil yakılarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi, Mut Kalesi arkasında park halindeki 33 U 8839 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar, polisi ve Mersin Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerini aradı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.


Yangın söndürüldükten sonra otomobilinin yandığını duyarak olay yerine gelen araç sahibi Musa Altıkat, hayretler içerisinde kalarak, "Benim otomobilin burada ne işi var. Buraya otomobilimi getiren ve yakan şahsın bulunmasını istiyorum" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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