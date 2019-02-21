Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, N.S. yönetimindeki 33 LC O87 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çelikçi Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yapılan ihbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.