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Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Akdeniz Mahallesi'nde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde, Silifke Mersin istikametinde meydana geldi.


Ömer Y. yönetimindeki 06 BOZ 126 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Ayşegül Bazna'ya (23) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kadın asfalt zeminde metrelerce sürüklendi. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri ulaştı. Sağlık ekibi genç kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil şoförü ise gözaltına alındı.


Otomobilin genç kadına fırından ekmek alıp evine doğru gitmek için karşıya geçtiği esnada çarptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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