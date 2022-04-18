Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.D.S. idaresindeki 33 V 8670 plakalı otomobil, Kocahasanlı Camii önünde karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Niyazi Daşbaş'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Daşbaş, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Daşbaş, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.