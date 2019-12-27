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Otomobilini park ederken yüksekten düşen sürücü yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilini park etmek isterken 6 metre yükseklikten düşen sürücü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilini park etmek isterken 6 metre yükseklikten düşen sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi, Turkuaz Konutları önünde meydana gelen kazada, Adem I., 33 NVY 60 plakalı otomobilini park etmeye çalışırken, bina önünde bulunan park alanında 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Aracın sürücüsü yaralanırken, hastaneye kaldırılan Adem I.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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