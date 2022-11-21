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Otomobille motosiklet çarpıştı, sürücüler yaralandı

Mersin’in Mut ilçesinde çarpışan otomobil motosikletin sürücüleri yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde çarpışan otomobil motosikletin sürücüleri yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yafes Demir (54) idaresindeki 33 UZ 880 plakalı otomobil ile Mirahor yolu, Seydi Salih Mezarlığı girişi önünde E.Ş'nin (16) kullandığı 33 UU 260 plakalı motosiklet ile çarpıştı.


Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Durumu ağır olan E.Ş. Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

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