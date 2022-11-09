Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Mersin'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Sancaklı Mahallesi Sazak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hayri Gürgan idaresindeki 01 EZT 50 plakalı otomobil ile Sadullah Ünver yönetimindeki 33 AHS 210 plakalı araç tek şeritli yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ünver ile yanında bulunan Mehmet Tekin sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi. Her iki araçta bulunan biri çocuk 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye tarafından araçtan çıkartılarak ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Cenazeler cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.