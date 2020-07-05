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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde D-400 Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Rıza Taş idaresindeki 33 AEL 023 plakalı otomobil ile Alper Sezer'in kullandığı 33 ZH 500 plakalı otomobil Bozyazı Liman girişi mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile her iki otomobilde takla atarak yoldan çıkıp savruldu. Hurda hale gelen otomobillerin içerisinde sıkışan sürücüler çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile otomobillerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar, 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Tedavi altına alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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