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Otoparka bırakılan motosikletleri hurda diye satmışlar

Mersin’in Erdemli ilçesinde, yediemin otoparkına kolluk ve adli birimler tarafından teslim edilen plakasız, tescilsiz veya faturasız motosikletlerin motor ve şasi numarasının silinerek ve römork kısmının kesilerek hurdacılara sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yediemin otoparkına kolluk ve adli birimler tarafından teslim edilen plakasız, tescilsiz veya faturasız motosikletlerin motor ve şasi numarasının silinerek ve römork kısmının kesilerek hurdacılara sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, otoparka bırakılan motosikletlerin şasi numarası silinerek ve römork kısmının kesilerek hurdacılara satıldığı ve bu işin organize bir şekilde yapıldığını belirledi. Bunun üzerine hurdacılık yapan ve yediemin otoparkı işletmecilerine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına alırken, çok sayıda şasi ve motor numarası silinmiş motosiklette ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslardan 5'i karakoldaki, 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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