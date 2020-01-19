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Otostopla dünya turunda 12. ülke Türkiye

Almanya’nın Frankfurt kentinden otostopla yola çıkarak 12 ülke gezen Lasse Stein, Mersin’in Erdemli ilçesine geldi.

Almanya'nın Frankfurt kentinden otostopla yola çıkarak 12 ülke gezen Lasse Stein, Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.


Almanya'dan dünya turuna başlayan Alisa Lasse Stein, Erdemli'de mola vererek bir süre ilçeyi gezdi. Şuana kadar 12 ülke gezdiği ve hedefinin 3 yıl içerisinde otostopla dünyayı dolaşmak olduğunu söyleyen Stein, Türkiye'de birkaç aydır bulunduğunu ve kentleri dolaştığını kaydetti. Stein, Türkiye'nin kültürünü ve dilini çok sevdiğini ifade ederken,


Erdemli'de kendisine ikram edilen limonatanın lezzetini de hiç unutmayacağını belirtti.


Yolculuğuna 6 ay önce başladığını dile getiren Stein, Türkiye'den sonra Kıbrıs'a, oradan da İran, Pakistan, Hindistan, Güney Amerika'ya gidip turunu tamamlayacağını kaydetti.

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