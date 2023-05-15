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Otoyolda hafif ticari araç yandı

Mersin’in Tarsus ilçesi otoyolda hafif ticari araç yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesi otoyolda hafif ticari araç yandı.


Olay, Tarsus-Mersin otoyol arası, Mersin gişelere varmadan yaşandı. Alınan bilgiye göre, S.C. idaresindeki 01 AJS 504 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangın da araç kullanılamaz hale geldi.

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