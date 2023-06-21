İhlas Haber Ajansı

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Otoyolda kamyon yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde yanan kamyonun maddi hasar meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan kamyonun maddi hasar meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, otoyolda Mersin istikameti 4. kaçış rampası mevkiinde İ.Y'nin kullandığı 06 DEK 189 plakalı kamyon, seyir halinde iken kupa bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.


Aracın kupa bölümü ve lastikleri yangında zarar gördü.

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