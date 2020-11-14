İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otoyolda otomobil alev alev yandı

Mersin’de otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.


İddiaya göre, Feleknaz Özbey K. idaresindeki 01 CLU 03 plakalı otomobilin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü yol kenarına aldığı otomobilden inerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü.


Otomobil kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.