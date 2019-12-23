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Otoyolda yanan araç hurdaya döndü

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenden alev aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenden alev aldı. Sürücünün güvenlik şeridine çektiği aracın her tarafını saran alevler, aracı hurdaya döndürdü. Olayda şans eseri araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.


Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı mevkisi Pelit tesisleri yakınlarında Erden G.'nin kullandığı 58 ND 933 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili güvenlik şeridine park etti.


Kendi imkanları ve çevredeki diğer sürücülerin imkanlarıyla alevler söndürülemeyince olay yerine Büyükşehir itfaiye ekipleri çağrıldı.


Seri şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilin her tarafını saran alevleri söndürdüler. Araç hurdaya dönerken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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