Otoyolda yanan araç kullanılmaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Pozantı istikametine seyir eden S.Ş.R.'nin sürücülüğünü yaptığı 01 AHN 454 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.