Oyun Koleji'nden 30 bin TL değerinde ödül

Mersin'de faaliyet gösteren Oyun Koleji, 2 öğrenci için toplamda 30 bin TL değerinde özel burs imkanı sağlıyor.

Eğitim kurumunun sağladığı bu imkandan faydalanabilmek için belirlenen aile ve çocuğun birlikte zaman geçirebilecekleri eğitim oyunları görevlerini yerine getirmesi şartı koşuluyor. Mevcut velilere yönelik düzenlenen burs programına aynı zamanda 1 öğrenci de dışardan katılım sağlayabilecek.

Burs programı ile ilgili detayları anlatan Kurucu Ortaklarından Ufuk Akbıyık, "Burs programına 2021-2022 öğretim yılı anaokulunda kayıtlı öğrencilerimiz ve gelecek sene okulumuzda okumak isteyen öğrencilerimiz katılabilir. Okulaile uygulaması günlük süreçlerdeki 'tercihler' bölümünde kayıt olunması gerekmektedir. Burs için yayınlanan eğitim oyunlarının toplam tam puanın en az yüzde 90'nı kadar puan alınması gerekmektedir. Her gerçekleştirilmeyen oyun puanı kadar toplam puandan düşürülecektir. Yayınlanan eğitim oyunlarının gerçekleştirildiğine dair fotoğraf veya video paylaşımı velilerimiz tarafından 3 gün içinde ödevler bölümünden geri dönütler gerçekleştirmelidir. Burs programının başlangıç tarihi 22 Ekim 2021, bitiş tarihi ise 27 Mayıs 2022'dir" dedi.

Dışarıya uygulanacak burs programının tarihinin de en kısa zamanda açıklanacağını kaydeden Akbıyık, "Bu duyuru da kolejin sosyal medya hesaplarından yapılacaktır. Her hafta cuma günü 1 eğitim oyunu okul aile uygulamasındaki günlük süreçler bölümü üzerinden ödevler kısmından yayınlanacaktır. Her eğitim oyunu, puanı ile birlikte yayınlanacaktır. Her eğitim oyununun puanı farklıdır. 2022-2023 öğretim yılı okulumuza devam edecek öğrencilerin eğitim ücretleri yüzde 100 ücretsiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının öğrenci ve veli ilişkilerini pekiştirmek olduğunu dile getiren Akbıyık, "Burs programımız mevcut velilerimiz için geçerlidir. Bunun yanında dışardan 1 öğrenciyi de bu programın içerisine alarak toplamda 2 öğrencimize burs imkanı sağlayacağız. Buradaki amacımız öğrenci ve veli ilişkilerini pekiştirip, onların birlikte zaman geçirmelerine katkı sağlamaktır. Bu burs programını her yıl düzenli olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kurum olarak attığımız tüm adımlarda eğitimin her geçen gün daha ileriye gitmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.