Oyunculuk hayallerine Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda kavuştular

Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde verilen derslerde başarılı olarak Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosuna dahil olan 3 öğrenci, konservatuvar sınavlarına girmek için gün sayıyor.

Torsolar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, profesyonel tiyatrocu olma hayallerine ulaşmak için konservatuvar sınavlarına girecek olan Azize Kaya, Emre İnce ve Serhat Arslan, Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Oyunculuk Sınıfında aldıkları derslerle kendilerini geliştirdiklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

“Toroslar Belediyesi bana kapı açtı”

Bir gün hedefine ulaşarak tiyatro oyuncuları yetiştireceğini belirten Azize Kaya, “Ben kendimi bildim bileli profesyonel tiyatro oyuncusu olmak istiyorum ve o kadar kapı çalmama rağmen kapımı en içten şekilde açan yer öncelikle Toroslar Belediyesi oldu. Biliyorum ki, ileride tam hedefime ulaşıp Hasan Topuz hocamın benim için bir senedir bıkmadan uğraştığı gibi ben de tiyatro oyuncuları yetiştireceğim” dedi.

Öğrencilerden Serhat Arslan ise “Tiyatrocu olmaya çocukken baş koymuştum. İlkokulda okul müdürümüz beni keşfetti. Daha sonra birçok oyunda oynadım. Hayallerimde ise herkes tarafından sevilen ve takip edilen bir sanatçı olmak var. Televizyon oyuncusu değil de tiyatroda sevilen bir oyuncu olmak istiyorum. Hiçbir şey tiyatro gibi olmaz. Tiyatroda hataya yer yok. Şu anda kendimi çok hazır hissediyorum” diye konuştu. Emre İnce de “Toroslar Belediyesi bizlere desteğini her zaman hissettirdi. Bir yıldır Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosunda ders alıyorum. Aldığımız dersler ile konservatuvara hazırlandım. Oynadığımız oyunlarda da çıktığımız bu yolda da bizleri yalnız bırakmayan Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin hayallerine giden yolda katkı sunmak bizim için gurur verici”

Genç tiyatroculara başarılar dileyen Başkan Yılmaz, “Tiyatroya meyilli yetenekleri keşfetmek, onlara profesyonel bir imkan sunmak ve geleceğe dönük hayallerine araç olmak bizim için gurur verici. Bünyemizde verilen kurslarda aldıkları eğitimleri akademik eğitimle geliştirme amacında olup konservatuvar sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize başarılar dilerim. Sınavları başarıyla geçeceklerine inanıyorum. Yolunuz hep açık olsun” şeklinde konuştu.