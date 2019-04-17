Özdemir: "Bakliyat ürünleri sağlıklı, ekonomik ve bereketlidir"

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, bakliyat fiyatlarının gerçekte olduğundan çok daha yüksek gösterilerek yapılan bazı yanlış bilgilendirmelerin tüketicilerin kafalarını karıştırdığını belirterek, "Bu tür açıklamalar, bu ürünlerin pahalı olduğu algısını oluşturarak, halkı, insan sağlığı ve yaşamı açısından önemli faydaları bulunan bakliyat tüketiminden uzaklaştırmaktadır" dedi.

Özdemir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son açıklanan mart ayı enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 19.71 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, en fazla artışın yüzde 29.77 ile enflasyon sepetinin yaklaşık dörtte birini oluşturan gıda grubunda meydana geldiğini kaydetti.

"Yanlış bilgilendirmeler olumsuz algı oluşturuyor"

Enflasyonla mücadele kapsamında özellikle tüketiciler açısından zorlu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Özdemir, "Buna ek olarak, gıda ürünleri ile ilgili abartılı, doğruları yansıtmayan ve herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmayan açıklamalar, hem tüketicilerimiz hem de sektörümüz açısından olumsuz bir algı oluşturarak bu süreci daha da zorlaştırıyor. Bu tür açıklamaları son dönemlerde özellikle bakliyat ürünlerinde sıkça görmeye başladık. Şu anda ülkemizin önde gelen üç büyük ulusal market zincirinin Türkiye genelindeki 18 bin mağazasında KDV dahil paketli 1 kilo kırmızı mercimek 4.75 TL, yeşil mercimek 5.75 TL, nohut 7.25 TL ve kuru fasulye 8.25 TL raf fiyatı ile satılmaktadır. Ancak, bakliyat fiyatlarını gerçekte olduğundan çok daha yüksek göstererek yapılan bazı yanlış bilgilendirmeler tüketicilerimizin kafalarını karıştırmakta, bu ürünlerin pahalı olduğu algısını oluşturarak, onları insan sağlığı ve yaşamı açısından önemli faydaları bulunan bakliyat tüketiminden uzaklaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı yaşam için düzenli olarak bakliyat tüketmeliyiz"

Bakliyat tüketiminin özendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Özdemir, şöyle devam etti:

"Dünya genelinde yapılan birçok araştırmaya göre düzenli olarak gerçekleştirilen bakliyat tüketimi obezite, kalp hastalıkları, diyabet, böbrek rahatsızlığı ve bazı kanser türleri riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Çünkü bakliyat ürünleri önemli bir protein kaynağıdır. Et ve et ürünleri ile eşdeğer protein seviyesine sahiptir. Demir, potasyum ve lif açısından oldukça zengindir. Kolesterol ve gluten içermez. Yağ oranı düşüktür. Yani bakliyat, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam açısından önemli bir rol oynamaktadır."

"Bakliyat ürünleri ekonomiktir"

Diğer yandan, bakliyat ürünlerinin oldukça bereketli ve ekonomik olduğunu dile getiren Özdemir, "Şu an yakın fiyat seviyesine sahip çeşitli gıdaların bir kilogramı ile tek ya da birkaç pişirimlik yemek yapılabilmektedir. Örneğin, bir kilogram ıspanak ile 4-6 porsiyon yemek hazırlanabilmektedir. Oysa kuru fasulye, barbunya, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek gibi bakliyat ürünlerinin herhangi birini kullanarak 16 ila 20 porsiyonluk yemek pişirmek mümkündür. Dolayısıyla porsiyon başına maliyeti daha düşüktür. Başka bir deyişle, fiyat açısından değerlendirildiğinde bakliyat ürünleri aslında çok çok ucuz ve ekonomiktir. Üstelik birçok gıdaya kıyasla muhafazası daha kolaydır. Doğru saklanması halinde bozulma riski bulunmamaktadır" diye konuştu.