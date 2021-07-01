Özdemir: “Sertifikalı tohum ile tarımsal üretimde verimi artırmalıyız”

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, tarım alanlarında verimin artırılması ve sertifikalı tohuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan 2020 Dünyada Gıda Güvencesi ve Beslenme Durum Raporu'na göre, 2014 yılından bu yana dünya genelinde açlık çeken kişi sayısının yavaş fakat düzenli olarak arttığına işaret eden Özdemir, “Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 2030 yılında yetersiz beslenenlerin sayısı şu anki seviyesi olan 840 milyonun çok daha üzerinde olacaktır. Diğer yandan Uluslararası Tohum Federasyonu (ISF) verilerine göre, dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar kişiye ulaşacağı beklendiğinden, önümüzdeki 30 yılda şu ana kıyasla yüzde 50 daha fazla gıda üretilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz bu süreçte verim kavramı bugüne kadar hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Örneğin, son 20 yılda ülkemizde tarım alanlarının yüzde 8 azaldığı ve aynı dönemde nüfusun yüzde 30 arttığı dikkate alındığında, tarım alanlarından en fazla verimi almanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Uluslararası Tohum Federasyonu analizlerine göre, kaliteli tohum; verimi, dolayısıyla ürün miktarını ve ürün güvenliğini artırmaktadır. Gıda israfının azaltılmasından tarımsal su kullanımının ve tarımsal emisyonun (karbonu daha iyi yakalaması için kültür bitkisi yetiştirerek) düşürülmesine kadar çok çeşitli alanlarda rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Sertifikalı tohum üretimimiz 2020'de 260 ton/yıl düzeyine ulaştı”

Mersin Ticaret Borsası olarak, bakliyat sektörüne hizmet amacıyla herhangi bir getiri kaygısı olmadan 2015 yılında kurdukları tohumculuk şirketinin faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Özdemir, “Kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve barbunyada ıslah, yeni çeşit geliştirme, tohum üretimi ve dağıtımı hizmetlerimiz her yıl gelişerek devam ediyor. 2015 yılında 4 ton/yıl ile başlayan sertifikalı tohum üretimi 2020 sezonunda 65 kat artarak 260 ton/yıl düzeyine ulaştı. Bu rakam, bakliyat sektöründe sertifikalı tohum açısından önemli bir seviyedir. Islah çalışmalarımız sonucunda 2021 yılında bir adedi kuru fasulye ve bir adedi barbunya olmak üzere 2 çeşit daha tescil edilerek toplam tescilli çeşit sayımız 10 adet oldu. Milli çeşit listesinde, Türkiye'de kuru fasulye, nohut ve mercimekte özel sektör kuruluşu firma sayısı 13 ve toplam çeşit sayısı 36 adet olup, bu çeşitlerin 10 adedi yani yüzde 28'i Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk A.Ş. adına tescillidir” değerlendirmesini yaptı.

“Verimi artırmanın yolu kaliteli tohumdan geçiyor”

Dünya genelinde son 1,5 yıldır yaşanan Covid-19 salgını, iklim değişimleri, kuraklık ve su kaynaklarının azalması gibi unsurların öncelikle tarım sektörünün, özelinde ise kaliteli tohum ve verim kavramlarının önemini bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

“Devletimiz halihazırda tarım sektörüne verdiği önemi her geçen gün daha da artırıyor. Sertifikalı tohum üretiminin artırılması ve kullanımın yaygınlaştırılması bu kapsamda çok büyük önem arz ediyor. Tüm bu mevcut gelişmeler ışığında verimliliğin artırılmasına yönelik oluşturulan doğru politikalar büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki süreç için sertifikalı tohum üretimi ve kullanımının özendirilmesi için verilen desteklerin artırılmasının yanında yeni modeller geliştirildiği takdirde tarımsal üretim hacmimize, ihracatımıza ve rekabetçi gücümüze ivme kazandıracağımız kanaatindeyim.”