Özdemir: "Sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, yeni dönemde de üyelerin sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Geçen dönem hazırlıklarını tamamladığımız projeleri süratle hayata geçireceğiz. Mersin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

Mersin Ticaret Borsası seçimleri sonuçlandı. Seçimler neticesinde Abdullah Özdemir başkanlığa yeniden seçilirken, Münir Şen ise Meclis Başkanı oldu. Seçim sonuçlarını değerlendiren MTB Başkanı Özdemir, 8 Eylül 2022 tarihinde seçmen listelerinin Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilmesiyle başlayan organ seçimleri sürecinin, 33 gün sonra 11 Ekim 2022 tarihinde seçim sonuçlarının kesinleşmesi ile sona erdiğini söyledi. "Üyelerimiz seçimlere yüzde 77 gibi rekor bir katılım oranıyla iştirak ederek, borsamızı ne kadar benimsediklerini ve sahip çıktıklarını gösterdiler" diyen Özdemir, "Borsamız organlarında görev almak için 94 üyemiz aday oldu. Çok yoğun bir rekabete sahne olan birinci aşama sonunda, 47 üyemiz kendi meslek gruplarında komiteye, bunların içinden 20 üyemiz de meclisimize girmeye hak kazandı. Meclisimizin dörtte üçü ilk defa görev yapacak. Genç üyelerimizin sayısı da belirgin biçimde artı. Tüm yönetim organlarımızda deneyim ile dinamizm arasındaki hassas denge kurulmuş oldu" ifadelerini kullandı.

"Mersin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"

Mersin Ticaret Borsası'nın, yeni seçilen meslek komiteleri, meclisi, yönetim ve disiplin kurulları ile üyelere en iyi hizmeti, en düşük maliyetle sunmaya, hizmetlerinin nicelik, nitelik ve çeşitliliğini artırmaya devam edeceğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti; "Yeni dönemde de üyelerimizin sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Geçen dönem hazırlıklarını tamamladığımız projeleri süratle hayata geçireceğiz. Mersin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz, bu konuda tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Mersin Ticaret Borsası olarak bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde üyelerimize, kentimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin bizlere gösterdikleri güven, bizler için gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Bizlere duyulan bu güvene layık olmak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır."