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Özekenci: "Barınak koşulları hukuka ve uluslararası standartlara uygun olmalı"

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci ve merkez üyesi avukatlar, Tarsus Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ahmet Orçun Özekenci ve merkez üyesi avukatlar, Tarsus Hayvan Barınağı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Tarsus Hayvan Barınağını ziyaret eden Özekenci ve beraberindekiler, Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ersin Eker'den de bilgiler aldılar. Mersin Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak hayvanların yaşam hakkını savunmak için mücadele ettiklerini söyleyen Özekenci, “Hayvanların sağlıklı ortamda barınma hakkı vardır. Barınaklar, sokak hayvanlarının kötü şartlarda bakıldığı yer olmamalı. Barınaklarda tutulan hayvanların iyi koşullarda yaşatılması, sağlık, beslenme, temizlik ve tutulma koşullarının hukuk kuralları ve uluslararası standartlarla uyumlu biçimde sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Mersin Barosu Hayvan Hakları Merkezi olarak, kentimizdeki hayvan barınaklarını tek tek inceliyoruz. Tarsus Hayvan Barınağı'nın da, daha iyi koşullarda olması için taleplerimizi dile getirdik" dedi.


Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Eker ise kendilerine gelen talepleri uygun bulduklarını, işbirliği yaparak hayvanlar için daha iyi şartların sağlanabileceğini belirtti.

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