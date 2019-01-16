(Özel) Afeti fırsata çevirdiler

Mersin'de dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren fırtınanın denizden sahile sürüklediği ağaç parçaları, vatandaşların kışlık odunu oldu. Afeti fırsata çeviren vatandaşlar, Adnan Menderes Bulvarı sahiline yığılan odunları toplayarak yakmak için evlerine götürdü.

Mersin'de akşam saatlerinde saatteki hızı 110 kilometreyi bulan fırtına, kenti olumsuz etkilerken, şiddetli poyraz ağaç parçaları, odunlar ve kargıları sahile taşıdı. Denizin taşmasıyla Kültür Park sahilini dolduran ağaç dalları ve odunları gören vatandaşlar, kamyonet, el arabası ve çuvallarla sahile gelerek, ailece odun topladılar.

Özellikle Mersin'in kenar mahallelerinden sahile gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte odun toplarken, Fatih Mahallesinden gelen bir ailenin topladıkları odun parçalarını kamyonete yüklemeleri dikkat çekti. İHA'ya konuşan Halise Kaplan, kış aylarında yakmak üzere odun toplamaya geldiklerini söyledi. Eşi Adem Kaplan ise sahilden 1 ton odun topladıklarını, kış boyunca bu odunları yakarak ısınacaklarını belirtti.

Mezitli sahilinde de vatandaşların el arabaları ve çuvallara topladıkları odunları yüklemeleri ilginç görüntüler oluşturdu.