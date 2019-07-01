(Özel) Başkan Gültak: “Biz, Mersin'in makus talihini Akdeniz üzerinden kıracağız”

Gültak, “Biz, Mersin'in makus talihini Akdeniz üzerinden kıracağız” dedi.

Başkan Gültak, kurulduğu günden bu yana Mersin merkezde ilk kez bir belediye başkanlığını kazanarak AK Parti'nin tarihine geçti. Uzun yıllardır Mersin'in 13 ilçesinden sadece Aydıncık'ta belediye başkanlığını alabilen AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde, Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ve HDP'nin kalesi olarak bilinen merkez Akdeniz ilçesini sürpriz bir şekilde Mustafa Gültak ile kazanarak, ‘Ak Parti Mersin'de belediyeleri kazanamaz' algısını yıktı.

“Partinin en zor günlerinde il başkanıydım. Zor görevleri seviyorum”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, bu seçim başarısını ve omuzlarına yüklenen sorumluluğu İHA muhabiri ile paylaştı. 2004-2009 yılları arasında AK Parti İl Başkanlığı yaptığını anımsatan Gültak, “Partinin en zor günleriydi. Kapatma davalarında, e muhtırada ben il başkanıydım. Zor görevleri seviyorum. Sıkıntı yok benim açımdan. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde milletvekili oldum. AK Parti'nin ilk kez oy kaybettiği bir dönemde birinci sıra milletvekiliydim. 6 ay boyunca milletvekili oldum. O dönemde birçok zorlukları aştık. Üstelik Türkiye genelinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 9 düşerken, Mersin'de bu oran yüzde 6 oldu. Dolayısıyla bu seçimlere partimin vermiş olduğu görev doğrultusunda çalıştık. Burada en büyük emek Lütfi Elvan bakanımızın, il başkanımızın, teşkilatlarımızın ve Akdeniz'de yaşayan seçmenlerimizindir. Hepimiz çok çalıştık. Bu sadece Mustafa Gültak'ın çalışmasıyla olacak bir iş değil, ekip çalışması sonucunda bu başarı geldi” diye konuştu.

“Şu anki görevim Akdeniz'deki geri kalmışlığı, insanlık dramını çözmek”

Amacının, Akdeniz'deki geri kalmışlığı ortadan kaldırabilmek olduğunu vurgulayan Gültak, özellikle ikinci bölge dedikleri yerlerde daha hızlı çalışmalar yapıp, insanlara daha yaşanılabilir alanlar kazandırabilmeyi hedeflediğini söyledi. Mersin'de hala Devlet Su işleri (DSİ) ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş gelmediği için 1/5000'lik nazım imar planlarının yapılmadığına dikkat çeken Gültak, Haziran ayının başlarından bir başkan yardımcısını Ankara'ya gönderdiğini ve iki hafta boyunca orada DSİ ile ilgili çalışma yaptıklarını anlattı. Gültak, “Olumlu görüşleri getirmeye çalışıyoruz ki, Büyükşehir Belediyesi 5 binlin planı yapsın, biz de binlik planı yapalım ve Akdeniz'in önünü açalım. Amacımız, Akdeniz'de güzel işler yapabilmek. Onun dışında tabi ki diğer ilçelerdeki sorunlara, Cumhur İttifakının il başkanları ve Bakanımız Lütfi Elvan gerekli çözümleri üretiyorlar. Benim diğer ilçelere veya başka yerlere karışmak gibi vazifem yok. Öyle bir amacım da yok. Ama bölgemi ilgilendiren konularda bir ilçeyle temas halindeyim. Büyükşehir'de de bölgemle ilgili sorunlarda hem Büyükşehir'e yardımcı oluyorum hem onlar bana yardımcı oluyor. Şu anki görevim Akdeniz'deki geri kalmışlığı, insanlık dramını çözmek. Onun dışında kendime fazla bir görev görmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Mersin'in makus talihini Akdeniz üzerinden kıracağız”

Başarılı bir belediyecilik ortaya koyarak AK Parti'nin belediye sayısını artırmak gibi bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Gültak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerine bunu söylediğini aktardı. Genel merkezin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başarısı dolayısıyla kendisini tebrik ettiğini dile getiren Gültak, şöyle devam etti: “Tebrik güzel ama kalıcı olmak önemli. Kalıcı olabilmek için de seçimdeki performansımızı devam ettirmek, insanlara dokunmak ve hizmet getirebilmek gerekiyor. Hep bugüne kadar söylediğimiz bir şey vardı; biz Mersin'de AK Parti belediye farkından bahsediyorduk. Kayseri, Konya ve diğer iller örneğini veriyorduk. İnsanlar da bugün artık dediler ki, ‘Buyurun, biz size bu imkanı veriyoruz. AK Parti'nin bir farkını görelim'. Dolayısıyla biz Mersin'in makus talihini Akdeniz üzerinden kıracağız.”

“Üzerimizdeki sorumluluğu hissederek çalışıyoruz”

Akdeniz'de ekip olarak yapacakları başarılı hamlelerin ve hizmetlerin; önümüzdeki milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimlerinde tüm Mersin'de bir etkilenmeye yol açacağını iddia eden Gültak, şunları söyledi:

“Bu bir gerçek. Ama bizim ilk hedefimiz, Akdeniz'in sorunlarını çözmek, sonrasında da bugüne kadar Akdeniz'de yapılmamış projeleri gerçekleştirerek AK Parti'nin farkındalığını ortaya koymak. Bunun etkisi mutlaka Tarsus'ta da görülecektir, Çamlıyayla'da da Silifke'de de Erdemli'de de Anamur'da da görülecektir. Çünkü bugüne kadar bu hizmetler maalesef özellikle Akdeniz'de yapılmamış. Yaptığımız işler de ortada, yapıyoruz. Dolayısıyla AK Parti'nin Mersin genelinde başarılı olabilmesi noktasında tabi ki bir sorumluluk, bir ağırlık var üzerimizde. Onu hissediyoruz ve hisle seçim öncesi gibi çalışıyoruz. 5 yılı biz, sanki her gün seçim varmış gibi çalışarak değerlendireceğiz. Hafta sonu cumartesi, pazar günleri de çalışıyoruz, hafta içi de çalışıyoruz. Bazıları, ‘Seçim yok artık, seçildin' diyor ama hayır biz gidebildiğimiz kadar her noktaya gitmeye çalışıyoruz. Bu da bizim sorumluluğu üstlendiğimizin, nereye başkan olduğumuzun bir göstergesidir. Yoksa cumartesi, pazar insan ailesiyle de geçirebilir, dışarıda da olabilir. Yapmıyoruz, halkın içindeyiz. Devam edecek bu çalışma tempomuz. Sağlığımız yerinde. Rabbim sağlık verdiği sürece de bu tempoyu sürdüreceğiz.”