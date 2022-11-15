Özel bireyler yöresel dansları öğreniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel bireyler, her etkinlik ile engelleri biraz daha aşıyor. 2 yıldır devam eden ‘halk dansları kursu' ile özel bireyler birçok yörenin dansını öğreniyor, özel günlerde gösterilere çıkıyor.

Yenişehir'de hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı'nda Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenlenen halk dansları sayesinde özel bireyler, sosyalleşme fırsatı da elde ediyor. Eğitimler hem Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan dans evinde hem de havanın güzel olduğu zamanlar parkın bahçesinde veriliyor.

25 çocuğun kayıtlı olduğu halk dansları ekibinin yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösterdiğini kaydeden Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, “Özel günlerde yapılan etkinliklerde yer alarak oyunlarını sergiliyorlar. Kültür Daire Başkanlığımız kıyafetlerimizi temin ediyor. O kıyafetlerle sahne almak, onları inanılmaz keyifli bir hale getiriyor. Onlar burada zihinsel, bedensel ve ruhsal anlamda çok mutlular” dedi.

Özel bireylerden Damlanur'un annesi Gülbeyaz Erbaş, “Hafta içi her gün geliyoruz. 2 gün pilatese giriyor, 3 gün de makromeye giriyorum. Çeşitli seramik boyamalar yapıyoruz. Çocuğum halk oyunlarında, boccede, spordayken, biz de bu tarz etkinliklerle uğraşıyoruz. Burası bizim ikinci evimiz” diye konuştu.

Selim'in babası Talip Kaya ise Engelsiz Yaşam Parkı'nın her olanağından memnun olduğunu anlatarak, “Burada güven içindeyiz. Çocuğum diğer çocuklarla etkileşim halinde. Kişisel gelişim olarak daha iyiye gidiyor. Konuşmasında biraz zorluk vardı, ama gün geçtikçe daha iyi oluyor burada. Buradaki öğretmenlerimiz çok özverili çalışıyorlar. Yeşillik içinde her şey çok güzel” şeklinde konuştu.

14 yaşındaki özel birey Dilara Saçu da “Boccemiz, yüzme dersimiz, dans oyunlarımız, resim dersimiz var. Buraya ilk geldiğimde zeybek ve vals yapmıştım. Sonra meses ve roman oynadık. Şimdi de erik dalı ve zumba çalışıyoruz. Arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. Hepsi bana çok iyi davranıyor. Dans etmeyi çok seviyorum. Büyüyünce de dansçı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.