(Özel) Bu taksi, gazi ve şehit ailelerine ücretsiz

MERSİN (İHA) – Mersin'de taksicilik yapan İsmail Bağatarhan, büyük bir vefa örneği göstererek gazi ve şehit ailelerini gideceklere yere ücretsiz taşıyor. Taksisinin arkasına ‘Gazi ve şehit aileleri ücretsiz taşınmaktadır' ifadesini yazdıran ve telefon numarasını ekleyen vefakar taksici, bu örnek davranışıyla herkesin takdirini topluyor.

Mersin'de bir durağa bağlı olarak çalışan bir taksi, arkasındaki yazıyla dikkat çekiyor. Cadde ve sokaklarda seyir halindeyken arkasındaki yazıyla dikkatleri üzerine toplayan taksiyi görenler, örnek bir davranış sergileyen taksiciyi kutlamadan geçmiyor.

Bu ilginin nedenini ve yaptığı uygulamayı İHA'ya anlatan taksici İsmail Bağatarhan, Mersin'de uzun yıllar su tesisatçılığı yaptıktan sonra 6 ay önce İstanbul'daki kardeşinin bir taksi alarak işletmesini istediğini söyledi. Böylece taksiciliğe başladığını belirten Bağatarhan, Ağustos 2018'de arabayı devraldıklarını ve o gün taksinin arkasına ‘Gazi ve şehit aileleri ücretsiz taşınmaktadır' yazısını yazdırdığını anlatarak, “O günden bu yana da devam ediyorum. Bu fikir İstanbul'daki kardeşimin fikri. Bize bunu aksettirdi, biz de severek yapıyoruz” dedi.

“Amacımız, şehit ve gazi yakınlarına vefa borcumuzu ödemek”

Amaçlarının, şehit ve gazi yakınlarına vefa borçlarını ödemek olduğunu vurgulayan Bağatarhan, “Maddi bir şey verdiğimiz zaman kabul etmiyorlar. Ben de böyle bir etkinlik yaptım. Bu çok daha iyi. Denk geldiği zaman götürüyoruz. Onlar da seviniyor. Biz de gurur duyuyoruz. Ben bunu çıkar ya da reklam amaçlı yapmıyorum. Bir vatandaş olarak şehit ve gazi yakınlarına vefa borcumu ödemek için yapıyorum. Ömrüm yettiği kadar, bu mesleği yaptığım sürece bu devam edecek” diye konuştu.

Bu uygulamasıyla ilgili çok güzel tepkiler aldığını belirten Bağatarhan, vatandaşların kendisine teşekkür ettiklerini, trafikte seyir halindeyken alkış aldığını, yazıyı görenlerin araçlarının pencerelerini açarak kendisini kutladıklarını dile getirdi.

“Beş şehit yakınını Ömer Halisdemir'in şehitliğine götüreceğim”

Taksici Bağatarhan, bugünden belirlediği 5 şehit ailesinden birer kişiyi de yaz aylarında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen ve darbenin ortadan kaldırılmasının simgesi olan Ömer Halisdemir'in şehitliğine götüreceğini, onları bir hafta gezdireceğini söyledi.

Şehit ve gazi ailelerini ücretsiz taşıma uygulamasını Mersin'de daha önce yapanlar olduğunu, ancak sahte kimlik çıkararak taksicileri kandıran kişiler yüzünden o taksicilerin vazgeçtiğini aktaran Bağatarhan, “Biz de şehit ve gazi derneklerinden verilmiş kart soruyoruz. Gerçekten şehit yakını mı ya da gazi mi diye araştırıyorum öyle alıyorum. Bugüne kadar bir gaziyi taşıdım, şehit ailesi henüz kısmet olmadı. Dürüst olduktan sonra bütün gazi ve şehit ailelerini taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

Denk geldiği zaman engellileri de ücretsiz taşıdığını ifade eden Bağatarhan, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

“Herkesin duyarlı olması lazım. Vatandaş olarak gazi ve şehit alilerine karşı duyarlı olmamız lazım. Küçümsemememiz lazım. Çünkü sonuçta bizim namusumuzun bekçisi onlar.”