(Özel) Çamsarı: “Diş hastanesinin projesi çizildi; Onkoloji Hastanesi bir-iki ay içinde bitiyor”

Dr. Ahmet Çamsarı, diş hastanesinin inşaat iznini aldıklarını ve projesinin çizildiğini belirterek, yakın bir zamanda hastanenin inşaatına başlayacaklarını söyledi. Onkoloji hastanesinde ise radyoterapi bölümünü açtıklarını belirten Çamsarı, olağan dışı bir olmadığı takdirde bu hastanenin de haziran ya da temmuz ayında tamamlanacağını bildirdi.

MEÜ Rektörü Çamsarı, yapmayı planladıkları diş hastanesi, yapımı halen devam eden Onkoloji Hastanesi ve üniversite-kent bütünleşmesine ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Diş hastanesinin inşaat iznini aldık”

2015'te Bakanlar Kurulu kararı ile açılan Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini alarak, eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Fakülte öğrencilerinin staj yapabilecekleri alanların kısıtlı olması ve Mersin'in bu yöndeki ihtiyacı göz önüne alınarak, bir diş hastanesi yapmak üzere harekete geçen Rektör Çamsarı ve yönetimi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'ın da büyük desteğiyle diş hastanesinin inşaat iznini aldı.

Türkiye'de şu anda bir tasarruf politikası olması ve yeni projelere izin verilmemesi de düşünüldüğünde, diş hastanesine inşaat izni almalarının mutluluk verici olduğunu ifade eden Çamsarı, Diş Hekimliği Fakültesinde öğrencilerin eğitime başlamaları ve staj yapacak yerlerinin kısıtlı olmasının da bu kararda etkili olduğunu vurguladı.

“Hastanesinin projesi çizildi, nüanslar yapılıyor”

Hastane inşaatıyla ilgili ilk ödeneği birkaç ay önce aldıklarını dile getiren Çamsarı, “Şu an projesi çizildi, nüanslar yapılıyor. Diş hastanesini, Araştırma ve Uygulama Hastanesinin karşısındaki tepeye yapmayı düşünüyoruz. Sağlık bölümlerinin tümünü de orada toplamayı düşünüyorum. Ben göreve geldiğimden bu yana da sağlıkla ilgili her yeri o tarafa açıyorum. Orası bir sağlık vadisi olsun istiyorum ve adını da ‘sağlık vadisi' koydum. Sıfırdan giren hemşiresi, teknikeri, tıpçısı tümü orada olsun istiyorum” dedi.

“Yapım bedeli yaklaşık 40 milyon lira civarında olacak. Bu sene 10 milyon lira gönderildi”

Diş hastanesi için 25 bin metrekare inşaat izni alındığını, ancak daha erken bitebilmesi için biraz küçültmeyi düşündüklerini belirten Çamsarı, “ ‘Biraz daha küçültüp daha çabuk yapalım' fikri ağır basıyor. O metrekare belli olduğunda yapım bedeli de belli olur ama bu dönemde genelde metrekareyi 2-2,5 ile çarpıyorsunuz ve fiyat ortaya çıkıyor. Bize gönderilen bu sene harcayacağımız miktar olur. Her sene ayrı gönderilir. Gönderilecek miktar gidiş hızımıza ve devletin durumuna da bağlı. Benim öngörüm, hastanenin yapım bedelinin toplamda yaklaşık 40 milyon lira civarında olacağı. Bu sene bize harcama kalemi olarak 10 milyon lira gönderildi” diye konuştu.

“Onkoloji Hastanesinde radyoterapi merkezimizi açtık”

Ocak 2018'de dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla temeli atılan ve tamamlanma aşamasına gelen Onkoloji Hastanesi ile ilgili bilgiler de veren Çamsarı, “Onkoloji Hastanesinde radyoterapi merkezimizi açtık. Şu an muayeneler büyük hastane tarafında oluyor ama tedavi yarım kalmıyor, radyoterapiye yeni binanın zemin katında başladık” ifadelerini kulandı.

Müteahhidin, üst yataklı servislerin açılması için haziran veya temmuz ayını işaret ettiğini aktaran Çamsarı, şöyle devam etti: “Tabi bu, olağan dışı bir durum olmadığında gerçekleşecek, çünkü dalgalanmalar oluyor. Her dalgalanmada da bir şeyler etkileniyor. Normalde bizim hastaneyi bir-iki ay önce bitirmemiz lazımdı ama hesap dışı olan şeyler ve ülke gündemi de çok etkiliyor. Müteahhit birkaç ay geciktirdi ama bu gecikmenin de bir sınırı var. Belli bir düzeyi geçtiğinde bu cezai yaptırımlara girer. Müteahhit de o yüzden daha fazla uzatmayı istemeyecektir süreyi. Zaten radyoterapi başladıktan sonra birkaç ay tolere etmekte bizim için bir sakınca yok. Çünkü bize asıl katkıyı, olmayanı getiren radyoterapi. Öbür taraflar yatak sayımızı ve yoğun bakım sayımızı artıracak. Bir süre sonra da kemik iliği transplantasyonuna yükleneceğiz. Böylece hastanemizde neredeyse olmayan bölüm kalmayacak.”

“Bütün yan dallarımızda hocalarımız var. Bu, gurur verici”

136 yataklı hastanede hekim eksikleri bulunmadığının altını çizen Rektör Çamsarı, şunları söyledi: “Çocuk ve büyük hematoloji, çocuk ve büyük onkolojinin tamamında hocalarımız var. Pediatrinin yan dallarında eksik hiçbir bölümümüz kalmadı şu anda. Türkiye'de çok az hastane böyle. Bütün yan dallarında hocamız var; metabolizmasından endokrinine, gastroenterolojisinden enfeksiyonuna kadar. Binayla bitmiyor bu işler. O yan dalların tümüne hoca alınması muhteşem bir şey, bizim açımızdan gurur verici. İnsanlar da gelip gittikçe bunu anlıyor. Midesi ağrıyan bir çocuğu bir çocuk uzmanına göstermek var, bir de çocuk gastroenteroloğuna göstermek var. Arada fark var. Şu an biz onu sağladık. Çocuk metabolizma, çocuk alerji çok az bulunan bölümler ve bunlarda da çalışan hocalarımız var. Tam kapasite devam ediyoruz çocuk hastalıkları bölümünde.”

“Üniversite-kent bütünleşmesi için kurumlarla büyük adımlar attık”

Üniversite-sanayi ve üniversite-şehir bütünleşmesiyle ilgili ise daha önce büyük adımlar atıldığına dikkat çeken Çamsarı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile sıkı irtibat içinde olduklarını anlattı. MTSO'nun özellikle resmi toplantılar başta olmak üzere gezileri ve sempozyumları da dahil her yerde ilgili bölüm akademisyenlerinin olması yönünde bir karar aldıklarını söyleyen Çamsarı, bu çerçevede odayla irtibatlarında ciddi bir artış olacağını vurguladı.

Belediyelerle zaten proje ekiplerimiz devamlı beraber çalıştıklarını belirten Çamsarı, “Şimdi Büyükşehir Belediyemizle ön görüşmemizi yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştük. Onların bu akut dönemi atlatmalarını bekliyoruz. Yapılanma tamamlandıktan sonra Mersin için ne yapabiliriz ayrıntılı bir şekilde masaya koyacağız. Zaten başkan beyin de o konuda bir iradesi var. Bunu bize iletti. Biz de kurum olarak kiminle ortak Mersin için bir şey yapabilirsek ki, Büyükşehir Belediyesi bu kurumlar arasında en büyük bütçesi olan ve en fazla sayıda dairesi olan hizmet kurumu. Bu da bizim için yeterli. Proje ve hizmet açısından inşallah tümüyle beraber çalışacağız” dedi.