Özel çocuklar sporla hayata tutunuyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kadın ve Aile Danışma Merkezi tarafından yürütülen, özel çocuklara spor terapisi çalışmalarına aileler yoğun ilgi gösteriyor.

Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine spor terapisi ile destek oluyorlar, onların hayata tutunmalarını sağlıyorlar.

Erdemli'de hazırlanan spor merkezinde özel çocuklar için 'spor terapisi' gerçekleştiriliyor. Özel çocuklar, terapi boyunca tateminin üzerinde özgürce hareket ediyorlar. Minderde takla atmadan, bisiklet sürmeye kadar birçok faaliyeti uzman personel eşliğinde yapıyorlar. Alanında uzman eğitmenler tarafından birebir ilgilenilen özel çocukların mutluluğu ise gözlerine yansıyor. Talep edilmesi halinde ulaşım hizmetlerinde, ‘engelsiz taksi' uygulamasından yararlanabilen ailelerin ise ekipler bütün süreçte yanında oluyor.

Projeyi yakından takip eden ve sevginin gücüne dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Hayatın her alanında sevgi önemli. Sevmeden başarılı olmanız, sevmeden hizmet etmeniz, sevmeden insanlara dokunmanız mümkün değil. Çocuklarımıza sevgi ile yaklaşıyoruz. Onların gözlerindeki ışık bizi gerçekten mutlu ediyor ve çocuklarımıza sevgi ile yaklaştığımız için yarınlarının daha da mükemmel olmasını garantisini kendilerinde görüyorlar. Diğer sosyal guruplara olduğu gibi özel çocuklarımıza da sevgi ve muhabbetle yaklaşıyoruz. Bugün özel çocuklarımızla birlikteyiz. Onlar bizim göz bebeğimiz ve topluma kazandırılması gereken, kendi ayakları üzerine durmasını sağlamamız gereken değerlerimiz çocuklarımız. Bizim amacımız kentte yaşayan insanlarımızın yediden yetmişe herkesin mutlu, huzurlu ve hayatlarını mükemmel bir şekilde idame ettirmelerini sağlamak. Topluma kazandırılması gerekiyor bu çocuklarımızın. Biz eğiterek, hayata, geleceğe, topluma kazandırmak ve geleceğe en güzel bir şekilde hazırlamak gibi bir düşüncemiz var. Ve bu düşüncelerimizi fiiliyata geçiriyoruz” diye konuştu.

"Aileler çocukları için verilen spor terapisinden memnun"

Eğitmenlerin çalışmalarını salonda takip eden aileler ise durumdan oldukça memnun. Memnuniyetini ifade eden öğrenci velisi Ayşe Şensoy, "Mutluluk katıyor, sevinç katıyor, iyi ki hayatımızda. İyi ki benim oğlum, çok mutluyum. Sağlığı için zayıflasın kilolu benim oğlum biraz gördüğünüz gibi zayıflaması için" dedi.

Çalışmaların, pandemi sürecinin etkilerinden kurtulmada etkili olduğunu dile getiren Meryem Demiraslan da, “Çocuklarımız üç yıldır evin içerisindeler. Topluma ben kazandırılmasını istiyorum çocuğumun. Sosyalleşmesini istiyorum, normal insanlar gibi yaşamasını istiyorum. Ben bu eğitimlerden memnunum" şeklinde konuştu.

Çocukların kendilerini ifade edebilme yetilerinin gelişimine dikkat çeken öğrenci velisi Zeliha Arslan ise, “Çocuklarımız, bu toplumda biz varız gibi kendilerini ifade edebiliyorlar bu ortama karıştıkları için” dedi.

Öte yandan, çalışmalardan faydalanmak isteyen aileler, Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile irtibata geçebiliyor.