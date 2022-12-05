Özel düzenek kurulan evlere operasyon: Uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde üreten ve satan şahıslara yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, evlerinde esrar maddesi yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheliyi tespit eden polis, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki 2 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüphelilerin evlerinde, yurt dışından getirdikleri özel ekipman, ışıklandırma ve sera sistemleri, özel toprak, gübre, kimyasallar, genetiği değiştirilmiş Hint keneviri, skunk ve 'marihuana' adında esrar maddesi bulunduğu ve evde özel düzenek kurarak yetiştirdikleri ortaya çıktı.

Evlerde 63 kök Hint keneviri, 4 kilo 260 gram esrar, ışıklandırma, ısıtma, iklimlendirme sistemleri, özel düzenekler, gübre ve kimyasallar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.N. tutuklandı, Y.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.