Özel gereksinimli bireyler 'yaza merhaba' etkinliğinde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesindeki Mola Evi öğretmenleri, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile birlikte 'yaza merhaba' etkinliği gerçekleştirdi.

Davultepe 100. Yıl Plajında gerçekleşen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan özel gereksinimli bireyler, güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. Öğretmenlerin gözetiminde ısınma hareketleri yapıp oyunlar oynayan özel gereksinimli bireyler, ailelerinin yapmış olduğu yemeklerden de yedi. Öğretmenlerin ve velilerin getirdiği ikramlıklarla birlikte ziyafete dönen piknikte, yemeğin ardından halaylar çekilerek, oyun havaları oynandı.

“Havaların güzelleşmesiyle doğaya karışıp, temiz hava almak istedik”

Yapılan etkinliklerin, öncelikle çocukların eğlenmesi ve deşarj olması üzerine planlandığını söyleyen Mola Evi öğretmenlerinden Fatma Esra Özdal, “Mola Evi'nden yararlanan öğrencilerimize kendi sistemimizden ulaşarak, belirli zamanlarda onların uygunluklarına göre etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimiz boyunca çocuklarımızla oyunlar oynuyor, spor aktiviteleri yapıp, onların mutlu olacağı müzikler açıyoruz. Havanın da güzelleşmesiyle birlikte hem velilerimiz hem de çocuklarımızla doğaya karışıp, temiz hava almak istedik” dedi.

Etkinliklerin yalnızca özel gereksinimli bireyler için değil, veliler için de çok faydalı olduğunu dile getiren Özdal, “Velilerin normal zamanda çok fazla evden çıkma imkânı olmuyor. Bu etkinlikler sayesinde velilerimiz de birbiriyle kaynaşıyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. Çocukların eğitim ve sağlık durumları hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Hem veliler hem de çocuklar evden çıkıp sosyalleşiyorlar” diye konuştu.

“Mola Evi sayesinde hem sosyalleştim, hem açıldım”

Mola Evi'ne katılmadan önce zamanının çoğunu evde geçirdiğini söyleyen Yaren Saraçer, “Mola Evi sayesinde hem sosyalleştim hem de açıldım. Buradaki hocalarımızla birlikte sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz, eğleniyoruz, yeni şeyler hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mola Evi'ndeki öğretmenlerin çok iyi yaklaşım sergilediğini aktaran Fahime Ataş ise “Piknikte çok eğleniyoruz, hocalarımızla bir sürü oyun oynadık. Hepsinden çok memnunum ve onları çok seviyorum” şeklinde konuştu.