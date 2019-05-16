(Özel haber) Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, takım halinde olimpiyatlara gitmek istiyor

Dünya kupaları ve takım yarışmalarına hazırlık için Mersin'de kampa giren Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takımı, çalışmalarını sürdürüyor. Ekim ayında Almanya'da yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek takımların belirleneceği yarışmaya hazırlanan sporcular, burada başarı elde ederek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa takım olarak olimpiyatlara gitmek istiyor.

12 Mayıs'ta kampa giren Milli Takım, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. 22-26 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan ile 27 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Slovenya'da yapılacak olan dünya kupaları ile 31 Mayıs-1 Haziran'da İtalya'da yapılacak Artistik Cimnastik Takım Yarışmaları hazırlıklarını sürdüren sporcular, özellikle Ekim ayında yapılacak olan ve olimpiyatlara gidecek takımların belirleneceği yarışmaya odaklanmış durumda. Bu yarışmada sporcular ilk 12 içene girerse, takım halinde olimpiyatlara gitme şansı elde edecek.

"Olimpiyat madalyasını alana kadar yerimizde durmayacağız"

Takımın çalışmaları ve durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Takım Koordinatörü Ziya Özgören, 2019 yılının Türkiye cimnastiği için çok önemli bir yıl olduğunu söyledi. Bu yıl 2020 olimpiyatlarına hazırlık için önemli olduğunu vurgulayan Özgören, "Daha önceki yıllarda almış olduğumuz dereceler itibarıyla gelmiş olduğumuz noktada dünyada ilk 15 ülke arasına girdik. Bu yıl yapılacak olan son dünya şampiyonası, olimpiyatların seçmesi olan yarışmada ilk 12'ye girerek, olimpiyatlara takım halinde gitmektir. Bu sene yakın hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası vardı. Bu şampiyonada madalya az kazandık. Aslında 2 veya 3 civarında bir madalya hedeflemiştik ancak her branşta olduğu gibi şansızlıklar, talihsizlikler neticesinde bir tane madalya ile döndük. Ancak bu Türk cimnastiği adına başarılı bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. Nitekim son yıllarda Avrupa şampiyonalarından madalyasız dönmemeye başladık. Tabi bu bize yetmiyor. Bu aldığımız başarılar bizi tatmin etmiyor. Dolayısıyla en büyük hedef olan olimpiyat madalyasını alana kadar da yerimizde durmayacağız. Bütün amacımız bu" diye konuştu.

"Bizimle beraber çalışmak, yarışmak isteyen ülkeler sıraya girdiler"

Eskiden Türk cimnastiğinin diğer ülkeler tarafından çok önemsenmediğini vurgulayan Özgören, "6-7 yıl önce diğer ülkeler tarafından çok kaile alınmayan pozisyondaydık. Nitekim geldiğimiz noktada bizi rakip olarak gören ülkeler çoğaldı. Bu yüzden bizimle beraber çalışmak, yarışmak isteyen ülkeler sıraya girdiler. Son bir ay içerisinde 4 tane ülkeden beraber yarışmak ve bizim pozisyonumuzu görmek adına davet aldık. Kamp anlamında da bizim daha önce rakip olarak görmediğimiz, bizden çok iyi olan İsviçre bizimle beraber çalışmak istediler. Onlarla şimdi birlikte kamptayız. Bu Türk cimnastiğinin nereye geldiğini gösteriyor. 18 Mayıs'a kadar Mersin'de kamp yapacağız. Kampın sonunda haftaya Hırvatistan'da, ondan sonraki hafta da Slovenya'da dünya şampiyonaları var. Sporcularımız bu tür yarışmalara gidip, tecrübe kazanmaya devam ediyor. Bu tür çalışmaların, bu tür yarışmalara giriş, çıkışlarla ilgili sporcuların geldiğimiz noktada doğru bir sistem, doğru bir uygulama olduğunu göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonasında bir tarih yazdık"

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise Avrupa şampiyonasının kendileri için çok güzel geçtiğini ve bir tarih yazdıklarını söyledi. Şampiyonada hiç alınmayan bir dalda madalya kazandıklarının altını çizen Arıcan, "Paralel aletinde Avrupa 3'üncüsü oldum. Paralel aletinin Türk cimnastik tarihindeki ilk madalyasını aldım. Türk cimnastik tarihinde Avrupa şampiyonalarındaki 3'üncü madalyası oldu bu. Gerçekten çok başarılı bir yarışma geçti. Anlatılmayacak bir duygu. Yarışmadan sonra çok duygulandım. Yarışmada değil de yarışmadan sonra notlar açıklanırken heyecanlandım. Çünkü çok zorlu bir finaldi. Finalde 8 kişinin de madalya alma şansı vardı ancak ben aldım. Şimdi hedeflerimizde dünya şampiyonaları var. İnşallah dünya şampiyonasında da madalya alarak olimpiyatlara gitmek istiyorum. İnşallah yarışmalar öncesinde de çok iyi bir hazırlık yapıp, dünya ve olimpiyatlarda da tarih yazmaya gideceğiz" açıklamasını yaptı.