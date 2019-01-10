(Özel Haber) ÇKA, 10 yılda Mersin'e 86 milyon TL finansman desteği sağladı

Bu süreçte eş finansmanla birlikte yaklaşık 174 milyon TL Mersin ekonomisi için harekete geçirildi. Ajans, 2018 yılı Mali Destek Programı kapsamında da 18 projeye yaklaşık 7,5 milyon TL destek sağlayacak. Eş finansmanla birlikte yaklaşık 13,5 milyon TL kaynağın Mersin ekonomisi için yatırıma dönüşmesini bekleniyor.

ÇKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Mersin'e 2008 yılından bu yana sağlanan destekler ve 2018 programları hakkında İHA muhabirine açıklama yaptı. Mersin'in, lojistik konumunu ve geçmişten gelen ticaret kültürünü harmanlayarak, dış ticarette öne çıkmayı başaran bir kent olduğunu vurgulayan Altunsu, TUİK tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarına göre, Mersin'in 2018 yılı ilk 9 aydaki ihracatının yaklaşık 1,2 milyar dolara yükselerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük bir artış gösterdiğini söyledi. Mersin'in, yaş meyve, sebze ve narenciyede hem üretim hem de ihracatta en üst sıralarda yer aldığına da dikkat çeken Altunsu, özel sektör yatırımlarına da değindi.

Eylül sonu itibariyle 92 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Altunsu, Mersin'in; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgesi, uluslararası limanı, geniş hinterlandı ve ekonomik faaliyetlerin çeşitliğiyle yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtti. Teşvik sisteminde 3. Bölge Teşviklerinden yararlanan Mersin için 2017'de 171 yatırım teşvik belgesi düzenlendiği bilgisini veren Altunsu, 2018 yılında ise Eylül sonu itibariyle yatırım teşvik belgesi sayısının 92 olduğunu kaydetti.

Kamu yatırımları ile son dönemde çalışmalarına başlanan çeşitli projelerin Mersin'in üretim altyapısına önemli bir ivme kazandıracağını dile getiren Altunsu, ÇKA'nın da bölgenin sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla mali ve teknik destekler sağlamanın yanı sıra birçok farklı alanda çalışmalarını yoğunlaştırdığını ifade etti.

“ÇKA, 2008'den bu yana 340 projeye 86 milyon TL finansman desteği sağladı”

ÇKA'nın Mersin'e yönelik desteklerini rakamlarla anlatan Altunsu, “ÇKA, KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması ve bölgenin üretim alt yapısının geliştirilmesine yönelik küçük ölçekli altyapı projeleri dahil olmak üzere 2008 yılından bugüne kadar 23 ayrı mali destek programı kapsamında Mersin için 340 projeye destek sağladı. Bu kapsamında yaklaşık 86 milyon TL finansman sağlayarak, eş finansmanla birlikte yaklaşık 174 milyon TL Mersin ekonomisi için harekete geçirildi. Sonuçları ilan edilen 2018 yılı Mali Destek Programı kapsamında, KOBİ desteği, turizm, üretim ve sosyal altyapı alanlarında 18 proje sözleşmeye bağlandı. Projelere yaklaşık 7,5 milyon TL destek sağlanacak olup, eş finansmanla birlikte yaklaşık 13,5 milyon TL kaynağın Mersin ekonomisi için yatırıma dönüşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Cazibe Merkezini Destekleme Programı kapsamında 3 projeye 21,5 milyon TL finansman sağlandı”

Altunsu, araştırma ve planlama çalışmaları ile fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi faaliyetleri desteklemek için yürüttükleri doğrudan faaliyet destekleri kapsamında 2012 yılından bu yana 23 projeye destek vererek eş finansmanla birlikte yaklaşık 1,5 milyon TL kaynak kullandırdıklarını bildirdi. Güdümlü proje desteği kapsamında 2017 yılında sözleşmeye bağlanan; birisi tamamlanan ve birisi süren 2 projeye yaklaşık 3,8 milyon TL finansman sağlandığını ifade eden Altunsu, şöyle devam etti: “Eş finansmanla birlikte yaklaşık 5,5 milyon TL kaynağın Mersin için yatırıma dönüştürülmesi planlanmaktadır. Mersin'in en önemli ihracat kalemlerinden biri olan narenciyede hasat öncesi ve sonrası kayıpların azaltılmasına yönelik ‘Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Ar-Ge ve Uygulama Merkezi' güdümlü projesi imzalandı. Yine Mersin'de ‘Göçerlerin Ekonomik ve Sosyal Seviyelerinin Geliştirilmesi' güdümlü projesi hayata geçirildi.”

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sözleşmeye bağlanan ve süren 3 projeye yaklaşık 21,5 milyon TL finansman sağlandığını, eş finansmanla birlikte yaklaşık 23 milyon TL kaynağın yatırıma dönüşmesinin beklendiğini aktaran Altunsu, bu projeleri Akdeniz Belediyesi “Akdeniz İlçesinde Çocuk ve Gençlerin Topluma Entegrasyonu için Mekansal Düzenlemelerin Yapılması Projesi”, Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı “Cennet Cehennem Örenyeri Çevre Düzenlemesi, Meryem Ana Kilisesi ve Zeus Tapınağı Restorasyon İşi” ve Mersin Üniversitesi “Çekirdek Genç Girişimci Merkezi” olarak açıkladı.

“Desteklediğimiz KOBİ projeleri ile Mersin'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin yenilikçilik kapasitelerinin artmasına katkıda bulunuyoruz” diyen Altunsu, şunları söyledi: “Firmalarımız bu projelerle istihdam, gelir artışı ve ihracat artışı sağlıyorlar. Küçük ölçekli alt yapı, güdümlü proje desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı gibi daha çok alt yapıya yönelik projelerle sosyal alt yapı, ar-ge alt yapısı ve girişimcilik alt yapısına katkı sağlıyoruz. Böyle bir yaklaşım ile kapsayıcı, bütüncül bir kalkınma anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz.”