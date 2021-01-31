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Özel harekat aracı kaza yaptı; 4'ü polis 6 kişi yaralandı

Mersin’de özel harekat polislerini taşıyan zırhı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü polis 6 kişi yaralandı.

Mersin'de özel harekat polislerini taşıyan zırhı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde özel harekat polislerini taşıyan 33 A 0498 plakalı zırhlı araç ile E.Y. yönetimindeki 35 BLY 71 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı polis aracındaki D.K, M.G, M.Ç ve Y.Ü ile otomobil sürücüsü E.Y. ve yanında bulunan Ç.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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