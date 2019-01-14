Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde meme kanseri ve yenide meme ameliyatı

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde bir ilke daha imza atılarak, hem meme kanseri hem de yeniden meme yapımı ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Genel Cerrah Prof. Dr. Ahmet Dağ, meme kanseri olan bir hastaya ilk defa aynı anda meme yapımı 'rekonstruksiyonu' uygulaması yaptı. Hasta bu ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastanın meme kanseri teşhisi ile ameliyata alındığını söyleyen dağ, "Bu ameliyatla birlikte eş zamanlı yeniden meme yapımı uygulandı. Hasta hem kanserinden kurtulmakla birlikte yeniden meme yapılarak estetik memnuniyeti de arttırıldı" dedi.

Dağ, "Hastanede yüksek teknoloji ile birlikte her türlü meme kanseri ameliyatı yapıyoruz. Meme kanseri hastalarında olmazsa olmaz bir yöntem olan 'Sentinel Lenf Nodu' biyopsi de yapılmaktadır" diye konuştu.