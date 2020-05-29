(Özel) Milli atletizmcilerin hedefi olimpiyatlar

Önümüzdeki yıla ertelenen olimpiyatlar ile Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan sporcular, her branşta derece elde etmek istiyor.

Korona virüs salgını dolayısıyla ulusal ve uluslararası birçok organizasyon iptal edilirken, spor branşında da ligler, turnuvalar, şampiyonaların bazıları biterken, bir bölümü ise ileri tarihe ertelendi. Şu anda spor salonları virüs tedbirleri kapsamında kapalı iken, milli sporcular özel izinle, sosyal mesafeye uyarak antrenmanlarını sürdürüyor. Mersin'de de çalışmalarını Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde sürdüren milli atletler, gözünü olimpiyatlara dikti. Virüs dolayısıyla 2021'e ertelenen olimpiyatlara hazırlıklarını sürdüren sporcular, turnuvada kürsü hedefliyor.

"Atletizmde Mersin Türkiye'nin bir numarası diyebilirim"

Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Atletizm Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz, milli sporculara İçişleri Bakanlığı tarafından özel izin çıktığını ve bu sayede sporcuların sosyal mesafeye uyarak antrenmanlarına devam ettiğini vurguladı. Şu anda Mersin'de 14-15 milli sporcunun olduğunun altını çizen Oğuz, "2020 Olimpiyatları bir yıl sonraya kaydırıldı. Bence bu bizim için iyi oldu. Şu süreçte herhalde dünyadaki en şanslı ülkelerden biri biziz. Türkiye'de atletizmin beşiği dendiği zaman Mersin akla gelir. Şu anda ilk 2'nin arasındayız. Çünkü hem teknik kadromuz hem sporcularımız hem okullarımız hem de spor tesislerimiz iyi. O yüzden atletizmde Mersin Türkiye'nin bir numarası diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Öğretmenimin yönlendirmesiyle başladım"

110 metre engelli branşında yarışan milli sporcu Mikdat Sevler, yaklaşık 8 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. İlkokulda atletizme başladığını kaydeden Sevler, "Öğretmenimin yönlendirmesiyle başladığım bu sporu, bugüne kadar sürdürdüm. 110 metre engelli branşında yarışıyorum. Bu dalda Türkiye'de gençler, U23 ve büyükler rekoruna sahibim. Balkan şampiyonluklarım var. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda yarı finallerim var. Bu sene yarış kalmadı diyebiliriz. Sadece 22 Eylül'de Balkan ve ağustosta Türkiye Şampiyonası yapılacak diyorlar. Onlar için antrenmanlara devam ediyoruz. Seneye olimpiyatlar var. Her sporcunun hayali gibi bizde onun için çalışıyoruz. Avrupa Salon Şampiyonası var onun barajını geçtim, oraya gideceğim" dedi.

"Benim de hedefim olimpiyatlar"

Yüksek atlamacı Kadriye Aydın ise bu spora ilkokulda başladığını ve 16 yıldır yaptığını dile getirdi. Kendisini ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin keşfettiğini kaydeden Aydın, "İyi bir süreç geçirdim. Türkiye'de şu anda 1,86 ile en iyi derece bende. Balkan, dünya liseler şampiyonluklarım var. Üniversiyat, U23 Avrupa finalistliğim var. Bugüne kadar birçok büyük yarışmaya katıldım. Bu sene aslında hedefimiz yüksekti. Ancak olimpiyatların ertelenmesi bizi biraz psikolojik olarak etkiledi. 1 sene sonra yapılacak. Belki 2021'de daha şanslı olacağız. Bu virüsü atlattıktan sonra daha iyi başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Herkesi hayali olduğu gibi benimde hedefim olimpiyatlar" diye konuştu.

"Bu süreçte barajı geçip, olimpiyatlara gideceğimizi düşünüyorum"

Tuğba Danışmaz da 5. sınıfta bu spora başladığını ve 10 yıldır yaptığını söyledi. Okulda yapılan ilk seçmede beden eğitim öğretmeninin kendisini seçmediğine dikkat çeken Danışmaz, "Okulda yapılan yarışlara katıldım. Bu yarışlarda iyiydim ama beden eğitim öğretmenimiz 'Yapamazsın, edemezsin' dedi. Ben de sonra hırs yaptım herhalde. Şu anda Türkiye şampiyonluğum var. Balkan ikinciliklerim var. U23 Avrupa Şampiyonası'nda 2. oldum. Şu anda virüs salgını sürecinde de biz antrenmanlarımıza devam edebildik. Tabii ki eksiklerimiz var ama onları bir şekilde tamamlamaya çalıştık. Benim hedefim barajı geçip, olimpiyatlara gitmekti. Ancak ertelenmesi bizim için daha iyi oldu. Sonuçta 5 aylık bir süremiz vardı ama şu anda 1,5 yılımız var. Bu süreçte de barajı geçip, gidebileceğimizi düşünüyoruz. Hedefim olimpiyatlarda kürsü” ifadelerini kullandı.

"2021 olmasa, 2024 olimpiyatlarına gitmek istiyorum"

Buse Savaşkan ise 11 yıldır bu işi yaptığını ifade etti. Ağabeyinden esinlenerek bu spora başladığının altını çizen Savaşkan, "Ağabeyim de sporcuydu. Beni ilk okuldaki öğretmenlerim keşfetti. Başladığım günden beri de aralıksız yapıyorum. Şu ana kadar Türkiye şampiyonluklarım var. Balkan 3.'lüğüm var. Benim de hedefim tabii ki olimpiyatlara gitmek. Ancak önce Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Olimpiyatlara biraz daha zamanım var diye düşünüyorum. 2021 olmazsa, 2024 olimpiyatlarına gitmek istiyorum" dedi.