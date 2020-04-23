(Özel) Radyonun sesini duydular, balkonlara çıkıp coşkuyu yaşadılar

MERSİN (İHA) – Mersin'de yayın yapan bir yerel radyo, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu site bahçesinden canlı yayınla yaşattı. Radyo Metropol programcısı Melis Küçüköner, radyo yayınını site bahçesine taşıdı, Mersinliler balkon ve pencerelerinden marşlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tehlikesi gölgesinde buruk kutlanırken, Mersin'in yerel radyolarından Radyo Metropol, bu hüznü sevince çevirdi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, sosyal izolasyon dönemine özel ‘Evden Ses Ver' programıyla bir süredir evinden canlı yayınlarla dinleyicilerine seslenen Melis Küçüköner, 23 Nisan coşkusunu site bahçesine taşıdı. Küçüköner, site bahçesine kurduğu sistemle canlı yayın yaparak, Mersinlileri bayraklarıyla birlikte balkonlarına davet etti. 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mersin'de, programcının çağrısına kayıtsız kalmayan civardaki birçok site sakini, balkonlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyerek yayına katıldı.

Radyoda çalan ‘İzmir Marşı', '10. Yıl Marşı' ve ‘Bugün Bayram' gibi güne özel parçalarla coşan halk, balkon ve pencerelerinden bayraklar, alkışlar ve ıslıklarla yayına eşlik etti. Hep birlikte marşlar söyleyen, hareketli şarkılarla oynayan Mersinliler, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Radyonun sesini duyan etraftaki birçok sitede yaşayanlar da balkonlara çıkarak coşkuya ortak oldu. Çocuklar da doyasıya günlerini kutladı.

“Onlara bu coşkuyu yaşattığım için mutluyum”

Yaklaşık bir saat süren yayının ardından İHA muhabirine konuşan Küçüköner, “Ben radyo programcılığımın yanı sıra sahne ve toplantı sunucusuyum. Korona virüs salgını nedeniyle hepimizin evlerimize kapandığı bu dönemde ben de radyoculuğu eve taşıdım. Yaklaşık 1,5 aydır evden yayın yapıyorum. Türkiye'de ilk örnek bu program, canlı yayınla yapıyorum. Bugün bir değişiklik yapmak istedik; meclisimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yayını bahçeye taşıyıp, komşularımla bu coşkuyu yaşamak istedim. Böyle bir program düzenledik, onlar da çok keyif aldılar. Hepsine sürpriz oldu, önceden haber vermemiştik. Bu coşkuya ortak oldukları için hepsine teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki, daha büyük organizasyonlarla bu kutlamayı yapalım ama yine de onları bu coşkudan mahrum bırakmadığımız için mutluyum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, meclisimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyorum” dedi.