(Özel) Rektör Çamsarı: “4 yılda ana amacım; Türkiye'de ilk 5'e; dünyada ilk 500'e girmek”

Dr. Ahmet Çamsarı, rektörlüğünün ikinci döneminde yatay genişleme değil, var olanın kalitesini artırmak, hizmet içi eğitim, proje ve bölgenin kalkınmasının öncelikleri olacağını söyledi. Çamsarı, “Ana amacım; 4 yılda Türkiye'de ilk 5'e; dünyada ilk 500'e girmek. Dünyada ilk 500'e girersek, dünya çapında da tanınmış bir üniversite olduğumuz tescillenmiş olur” dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Büro Sorumlusu Hüseyin Kar ve büro muhabirlerini makamında kabul etti. Rektörlüğünün ikinci döneminde hayata geçirmeyi planladığı projeleri ve çalışmaları anlatan Çamsarı, İHA'nın sorularını da yanıtladı.

“İlk dönemimizdeki enerjimizin yarısını altyapıyı düzeltmek aldı”

Mersin Üniversitesi'nin 1992'de kurulduğunu anımsatan Çamsarı, 27 yıllık bir üniversite oldukları için bazı altyapıların eskidiğine işaret etti. Hem yeni yapılar hem de bazı kurumlardan devraldıkları birçok bina olduğunu belirten Çamsarı, rektörlüğünün ilk döneminde altyapı yenilemesiyle çok uğraştıklarını söyledi. Söz konusu dönemde bir taraftan yeni bina yapılırken bir taraftan da kanalizasyondan su tesisine ve ısıtma sistemine kadar birçok yenileme yaptıklarını anlatan Çamsarı, “İlk dönemimizdeki enerjimizin yarısını altyapıyı düzeltmek aldı. Bunu sadece merkezde değil, ilçelerdeki bölümlerimizde de yaptık. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi oldu ve enerjimizin bir kısmı da o süreçte gitti” diye konuştu.

“Değerlendirme fakülte bazında yapılsa sıralamada çok daha üstlerde yer alırız. Bunu önereceğiz”

Ancak buna rağmen dünyada ve Türkiye'de üniversite sıralamasında az da olsa iyiye doğru bir gidiş yakaladıklarını, yayın ve proje sayılarının oldukça arttığını vurgulayan Çamsarı, “Dünya sıralamasında 800'lerdeyiz, Türkiye'de ise son URAP açıklamasına göre 29'uncuyuz. Tabi bunda elimizde olmayan birçok etken var. Örneğin bizim meslek yüksekokulu sayımız çok fazla. Meslek yüksekokulları sıralamayı aşağılara çekiyor. Fakülte bazında değerlendirilecek olsa biz daha üst sıralarda yer alırız. Zaten bunu da önermeyi düşünüyoruz. Çünkü meslek yüksekokulları, meslek edindirmeyle ve ara elemanla ilgili okullar ama fakülteler daha lisansüstü eğitimi de önceleyen kurumlar. Onlar göz önüne alındığında eminim biz çok daha üst sıralarda yer alırız. Bilimsel yönümüz güçlü çünkü” ifadelerini kullandı.

“İkinci dönemde önceliğimiz; fakülte kurmak değil, olanın kalitesini artırmak”

İkinci dönemde Türkiye'de ve Mersin'de enerjiyi dağıtacak bir olay olmaz ve daha güzel günler gelirse amaçlarının; yatay genişleme değil, var olanın kalitesini artırmak olacağının altını çizen Çamsarı, “Yani fakülte, üniversite kurmak değil, olanın kalitesini artırmak, hizmet içi eğitim, proje, bölgenin kalkınması önceliklerimiz olacak. YÖK, bu konuda daha önce rektörlere karne veriyordu; şimdi yaklaşık 45 ayrı başlıkta karne veriliyor, değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme kriterleri de bizim gerçekleştirmek istediklerimizi içeriyor. Dolayısıyla biz bu konulara daha çok konsantre olacağız. Bunun içinde fiziki çalışmalar da var. Örneğin Engelsiz Birimi ile ilgili yapılanmalar var. Ama her şey bizim enerjimize, zamana ve bütçeye bağlı” şeklinde konuştu.

“4 yıl içinde Türkiye'de ilk 5'e; dünyada ilk 500'e girmek, ana amacımız olacak”

Çamsarı, Stratejik Plana da yazdırdığı bir diğer ana amacını ise şöyle anlattı: “Türkiye'de ilk 5'e, en kötü ihtimalle ilk 10'a girmek; dünyada da ilk 500'e girmek. Bu bizim ikinci 4 yıllık hizmet süremizde ana amacımız olacak. Bu 4 yıl içinde dünyada ilk 500'e girersek, dünya çapında da tanınmış bir üniversite olduğumuz tescillenmiş olur.”