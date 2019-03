(Özel) Seçer iddialı konuştu: “1 Nisan'da Vahap Seçer büyükşehir belediye başkanı olacak”

31 Mart yerel seçimlerine bir hafta kala merkezde ve ilçelerde yoğun tempoyla çalışmalarını sürdüren CHP Mersin Büyükşehir Adayı Seçer, en az iki seçmenden birinin oyunu alacağını iddia etti. CHP'nin, Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba'nın katılımlarıyla Mersin Özgecan Barış Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılan Seçer, miting öncesinde İHA'ya konuştu.

Başkanlık için uzun süredir çalıştığını, aday adaylığı süreciyle birlikte 2,5 yıl geçtiğini vurgulayan Seçer, bu süreçte kendisini rahatlatan çok önemli çalışmalar yaptıklarını, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek projelerini hazırladıklarını söyledi. Bu yoğun çalışmaların sonuna geldiklerini ve artık seçime son bir hafta kaldığını ifade eden Seçer, “31 Mart'ın belediye başkanı belli. 1 Nisan sabahında Mersin güzel, güneşli bir güne uyanacak ve Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olacak” diyerek iddialı konuştu.

Bu sonuçtan en küçük bir endişesi olmadığını dile getiren Seçer, “Bunu duygularımla söylemiyorum, mantığımla rasyonel düşüncemle söylüyorum. Sahadayız, her ilçeye, her bölgeye gidiyoruz. Her sosyoekonomik yapıdan insanlarla temas halindeyiz, gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla konuşuyoruz. AK Parti, HDP, İYİ Parti, MHP seçmeni, herkesle görüşüyorum. Bir değişim talebi var. İnsanların sorunu da birikmiş, çözüm istiyor. Bir umut istiyor. İnsanlara güven verdiğimi görüyorum. ‘Güveniyoruz, anlatımlarını, söylemlerini, kullandığı dili samimi buluyoruz' dönüşleri oluyor. Bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş birçok yurttaşın böyle değerlendirmeleri hoşuma gidiyor ama yükümü artırıyor. Bir taraftan da sorumluluk yüklüyor. Bir, partinizin seçmeninin üzerinize yüklediği bir yük var, bugüne kadar partinize oy vermiş ya da vermemiş Mersinli hemşehrilerinizin umudu olmuşsunuz, bu da ikinci yükü veriyor” ifadelerini kullandı.

“İki kişiden birinin oyunu alacağım”

1 Nisan'dan sonra bu sorumlulukla işlerine koyulacaklarını söyleyen Seçer, kentin önemli sorunları olduğunu ancak cennet gibi bir şehirde yaşadıklarını vurguladı. Seçer, “Mersin burası; muazzam bir kent her açıdan çok güzel. Doğası, coğrafya değeri, sektörleri, potansiyeli, nüfusu, demografisi, ne ararsanız var. Gençliğimiz var, çok değişik kültürler var. Değişik renklerin bir potada eridiği bir kadim toprak burası. Güzel şeyler yapar Vahap Seçer. Ben eminim, önemli bir destek oranıyla Vahap Seçer belediye başkanı olacak ve projelerini de uygulamaya koyacak. İki kişiden birinin oyunu alacağım. Onun üzerine de çıkacak, öyle görünüyor” şeklinde konuştu.

“Sıra dışı, fark oluşturan bir belediye yönetimi görecekler”

Seçer, seçildiği takdirde nasıl bir belediye başkanı olacağını ise kadınlar ve çocuklar üzerinden tarif etti. Arı gibi çalışan, sıra dışı, fark oluşturan, yaptıklarıyla insanlarda ilgi uyandıran bir belediye yönetimi olacağının altını çizen Seçer, belli kesimlerin bundan rahatsız olacaklarını, ancak yoğun kitlelerin çok mutlu olacaklarını söyledi. Vatandaşların duygularını, düşüncelerini, ıstıraplarını ve çektikleri çileyi çok iyi bildiğini belirten Seçer, şunları söyledi:

“Ben bütün bu duyguların tercümanı olacak bir belediye başkanı olurum. En çok da çocuklar ve kadınlar sevecek. Onlara yönelik önemli projelerimiz olacak. Kadınları çok önemsiyorum. Çocuklar da yarınlarımızı teslim edeceğimiz kitleler. Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı kuracağız. Bir kadın daire başkanımız olacak. Kadınların ekonomik hayata katılmalarından kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerine, eğitimlerine ve hukuki hizmet alımlarına kadar çok farklı alanlarda hizmet verecek birimlerimiz olacak.”

“Onların yüzünü kara çıkartacak hiçbir şey yapmaz Vahap Seçer. Çok rahat oy versinler”

“Yatırımcı bir belediye başkanı olurum” diyen Seçer, istihdamın Mersin'de büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti. Herkesin, özellikle tüm anne-babaların kendisinden iş istediklerini ifade eden Seçer, “Bunun çaresini bulacağız. Elbette belediyelerde herkese iş sağlamayacağız ama Mersin'i bir yatırım üssü haline getireceğiz. Önemli iş sahaları açacağız. Bu insanlar buralarda çalışma imkanı bulacak. Ne kadar ekonomi o kadar demokrasi, o kadar kültür-sanat, o kadar huzur, mutluluk. Ben çalışan bir Mersin istiyorum. Çalışan Mersin'i de oluşturan çalışan ve çalışkan bir belediye başkanı olacak. Mersinliler çok rahat, çok huzurla Vahap Seçer'e oy versinler. Onların yüzünü kara çıkartacak hiçbir şey yapmaz Vahap Seçer, oy verdikleri için pişman olmazlar. Kendilerini rahat hissetsinler, beni desteklesinler. Kazanan Mersin olsun, Türkiye olsun, insanlık olsun, barış olsun, huzur olsun. Ben onu istiyorum” dedi.