?zel sporcular y?l sonu spor ?enli?i

Nevin Yan?t Atletizm Kompleksi'nde ger?ekle?tirilen ?enli?e, Mersin Gen?lik ve Spor ?l M?d?r? O?uz Kaymaz, T?rkiye ?zel Sporcular Spor Federasyonu Mersin ?l Temsilci Neslihan ?nal, Gen?lik ve Spor ?l M?d?rl??? ?ube M?d?rleri Vedat Akyar, ?nder ?zt?rk, Yeni?ehir Gen?lik Merkezi M?d?r? Metin Ko?ak, g?rme, i?itme, zihinsel, down, bedensel engelliler ve otizm olmak ?zere 6 grupta yakla??k 300 ?zel sporcu, ??retmen ve sporcular?n aileleri kat?ld?. ?enlikte konu?an M?d?r Kaymaz, ?zel sporcular?n kendileri i?in ?ok ?nemli oldu?unu belirterek, "?nemli olan bu ?zel karde?lerimizi evlerinden ??karabilmek spor yoluyla arac?l?k ederek fark?ndal??? artt?rmaya ?al???yoruz. Bu ?zel ?ocuklar?m?z?n sar?lmas? ?ok i?ten, samimi, kar??l?ks?z bir sevgi var. B?yle bir etkinli?in i?erisinde bulunmaktan da son derece mutluyuz. Umar?m ayn? duyarl?l??? g?stermesi gereken di?er kurulu?lar da g?sterebilir. Buradan t?m ?zel sporcular?m?za sesleniyorum. Yeni?ehir Gen?lik Merkezimiz, bize ba?l? t?m tesislerimiz sizlerin hizmetinde istedi?iniz zaman diledi?iniz zaman kullanabilirsiniz tesis bizden spor yapmak sizden" diye konu?tu.

Konu?malar?n ard?ndan H?seyin Polat E?itim ve Uygulama Merkezi ??renci, ??retmen ve velilerin haz?rlad??? 'ta? bast?m ba?r?ma' i?aret dili g?sterileri sunuldu. Ard?ndan 80 metre ko?u, bocce m?sabakalar?, koordinasyon istasyonu, f?ze atma gibi yar??malar yap?ld?. ?enli?in sonunda dereceye giren sporculara ?d?lleri verildi.