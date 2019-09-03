(Özel) Vertigo zannettiğiniz rahatsızlığınız aslında migren olabilir

Vertigonun en belirgin özelliği baş dönmesi, bulantı ve kusma. Ancak, her baş dönmesi vertigo olduğunuz anlamına gelmiyor. Vertigo zannettiğiniz rahatsızlığınız aslında migren olabilir.

Günümüzde başı dönen herkes vertigo olduğunu düşünüyor ama Prof. Dr. Aynur Özge, ‘ben vertigoyum' diyen birçok insanın, baş dönmesinin eşlik ettiği vestibüler migren olabileceği uyarısında bulundu.

“Vertigonun en sık nedeni, iç kulaç ve denge yapılarına ait problem”

Nöroloji, Algoloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Özge, çoğu zaman karıştırılan vertigo ve vestibüler migren atakları hakkında bilgiler vererek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özge, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vertigonun, tıpta baş dönmesinin Latince karşılığı olduğunu ve birçok nedeni bulunduğunu söyledi. Hekimlerin, vertigonun hangi nedenden kaynaklandığını anlayıp ona göre tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Özge, “Genel olarak görülen baş dönmelerinin en sık nedeni, iç kulak ve denge yapılarına ait, bizim tıpta periferik dediğimiz yani beyinden kaynaklanmayan anlamında problemlerdir. Burada da en sık görülen konu, iç kulaktaki yarım daire kanallarının üzerinde var olan sıvıda, böbrek taşı gibi hayal edebileceğiniz kristaller oluşması ve bu kristallerin yarım daire kanallarında hareket etmesiyle ilgili bir sıra dışı hassasiyet duyulması. Bu da kişilerde baş dönmesi, denge bozukluğu, bulantı, kusma gibi şikayetlere sebep olur” dedi.

Baş dönmesinin iç kulaktaki problemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını teşhis etmenin çok kolay olduğunu ifade eden Özge, “Hastalarımızı muayene esnasında bunun kulaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını basit bir muayenede çoğunlukla algılarız. Bazen de denge siniri üzerinde virüslerle ilgili iltihaplanmalar olur. Onu da yine daha kapsamlı testlerle kulak-burun-boğaz uzmanları değerlendirirler ve karar verirler. Eğer böyle bir durum varsa da bir takım manevralarla, bir takım ilaçlarla bu durum en fazla 2-3 ay içerisinde tamamen yerli yerine oturur ve bu kişi konuyu kapatır.

Böbrek taşı gibi zaman zaman bu kristaller yine üretilebilir, yine kısa sürelerle bu sorun olabilir ve yine benzer şekilde tedavi edilebilir” diye konuştu.

“Baş dönmesinin en sık görülen ve en fazla göz ardı edilen nedenlerinden biri baş dönmesinin eşlik ettiği migren ataklarıdır”

Bunların teşhis ve tedavisinde herhangi bir sorun bulunmadığının altını çizen Prof. Özge, “Sorun nerede? Sorun, yıllarca ayda 8-10-20 kere baş dönmesi atağı olur, ‘benim vertigom var' der kişiler. Normalde bizim kısa süreli olarak verdiğimiz reçeteleri yıllar yılı kullanan kişiler var. Baş dönmesinin beyinle ilgili felce kadar varabilen birçok nedeni olabildiği gibi en sık görülen ve en fazla göz ardı edilen nedenlerinden biri vestibüler migren dediğimiz baş dönmesinin eşlik ettiği migren ataklarıdır. Burada çoğu zaman karıştırılan nokta, baş dönmesinin daha ön planda olup, baş ağrısının çoğu zaman çok fazla dile getirilmeyecek kadar silik olmasıdır. Bazı hastalarda hiç baş ağrısı olmayabilir bile” ifadelerini kullandı.

25 yıldır vertigo tedavisi gören hastanın migren olduğu ortaya çıktı

Özge, vertigo ile vestibüler migrenin karıştırıldığı durumu, 25 yıldır vertigo tedavisi gören ve hayatında sadece adet döneminde iki kere başı ağrımış bir hastasını örnek verdi. Bu hastanın, baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle hiç arabaya binemediği için 25 yıldır bulunduğu ilçeden şehre bile gidemediğini anlatan Özge, “Kızı evlendiğinde kızının düğününe katılabilmek için kışın ortasında motosiklete binebilmiş ancak. Çünkü kapalı bir araca bindiğinde çok ciddi bulantı ve kusması olmuş. Bildiğiniz bütün vertigo tedavileri de bu hastaya uygulanmış ama hasta rahatlamamış. Oysa sorguladığımızda, hastanın tüm migren bilgileri vardı, sadece ağrı daha silikti. Basit bir migren tedavisiyle bu hasta 3 ay içerisinde pırıl pırıl oldu. Yakın bir ilçede oturan kızına arabayla gittiğinde beni telefonla arayıp mutlulukla bahsetti ki, ‘Hocam ben hayatımda ilk defa arabaya bindim ve hiçbir sorun olmadan buraya gelebildim. Artık kızımı sık sık ziyaret edebileceğim' dedi” şeklinde konuştu.

“Vertigo değil, migren olabilir”

Bu örnekte olduğu gibi yaşanan rahatsızlığın vertigo değil, migren olabileceğinin altını çizen Özge, şu uyarılarda bulundu: “Eğer kişiler; var olan baş dönmelerine, gittikleri doktorun yaptığı manevralarla, verilen baş dönmesine özgü ilaçlarla maksimum süremiz 3 ayda çözüm bulamadılarsa lütfen bir nörologdan, vestibüler migren yani baş dönmesiyle birlikte olan migren var mı diye yardım istesinler ve bu konuda bir değerlendirme talep etsinler. Çünkü bu durum hiç seyrek değil. Yaklaşık her 7 migren hastasından biri vestibüler migren teşhisi alıyor. Çok seyrek olmayan bir durum ama genellikle göz ardı edilen bir durum.”